Посольство РФ: россиян среди пропавших после схода лавины в Непале нет

Национальность пропавших альпинистов выясняется

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Российских граждан нет среди группы иностранцев, с которыми пропала связь после схода лавины у пика Ялунг Ри в Непале. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Катманду.

"Граждан России нет", - отметили в диппредставительстве.

Как ранее сообщила газета The Kathmandu Post, утром в районе схода лавины находилась группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить восхождение на гору Долма Кханг (6 332 м). Связи с ними до сих пор нет. Ведется поисково-спасательная операция.

