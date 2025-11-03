В Непале после схода лавины погибли семь человек погибли

Еще четверо пропали

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Семь человек погибли, четверо получили ранения и четверо пропали без вести в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг Ри (5630 метров) в Непале. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.

"Среди погибших трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала", - сообщил изданию представитель местной полиции Гьян Кумар Махато.

По его словам, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг (6 332 м).

Поисково-спасательные работы были прекращены с наступлением темноты. На рассвете они будут продолжены.

Как сообщило ранее ТАСС посольство РФ в Непале, граждан России среди попавших под лавину альпинистов нет.