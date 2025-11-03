На юго-западе Москвы более 200 человек эвакуировались из ТРЦ из-за возгорания

Речь идет о торгово-развлекательном центре "Спектр" на Новоясеневском проспекте

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 215 человек эвакуировались из торгово-развлекательного центра "Спектр" на Новоясеневском проспекте в Москве из-за возгорания в одном из помещений. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Возгорание произошло в одном из помещений на третьем этаже в ТРЦ по адресу: Новоясеневский проспект, д. 1. Из здания эвакуировались около 215 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар потушен.