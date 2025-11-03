В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

Также беспилотники атаковали два предприятия в Шебекино

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. ВСУ обстреляли пять муниципалитетов Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении.

На участке автодороги Волоконовка - Шебекино был ранен водитель легкового автомобиля, ему оказали помощь в Волоконовской центральной районной больнице и отпустили на амбулаторное лечение. В Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю, в результате пострадал мужчина. В Шебекинской центральной районной больнице ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, для дальнейшего лечения пострадавшего переведут в Белгородскую городскую больницу №2.

В Шебекино беспилотники атаковали два предприятия, в результате детонации загорелись складское и административное помещения, очаги возгорания ликвидированы. Также были повреждены кровля, остекление и оборудование предприятий. Еще два дрона сдетонировали рядом с легковыми автомобилями.

Ударами дронов также были повреждены автомобили в селах Березовка, Грузское и Казанка, а также на хуторе Кургашки. В селе Дорогощь Грайворонского округа на территории предприятия загорелся гараж, возгорание ликвидировано. В поселке Октябрьский Белгородского района беспилотником была повреждена крыша частного дома.