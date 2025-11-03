На Пхукете во время купания в море без вести пропал россиянин

Инцидент произошел на пляже Найтхон на севере острова, уточнила полиция

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин пропал без вести во время купания в море на курортном таиландском острове Пхукет. Об этом сообщила полиция одноименной провинции.

По ее данным, инцидент произошел 3 ноября утром на пляже Найтхон на севере острова. 31-летний Дмитрий Закуцкий отправился вместе с друзьями купаться в море, которое было неспокойно. На пляже были вывешены красные флаги. Одна из волн накрыла российского туриста, после чего его больше никто не видел. В поисках россиянина задействованы водолазы. Полиция ведет расследование произошедшего.

Генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, комментируя увеличение на Пхукете числа трагических случаев в море с россиянами, ранее отметил, что гибель туристов в море на Пхукете главным образом связана с обратными течениями, которые особенно опасны для купающихся с апреля по октябрь.

"Основная рекомендация - это не пытаться грести против этого течения в сторону берега, как бы ни подсказывал инстинкт. Нужно плыть параллельно берегу, чтобы выйти из потока течения, и только затем направляться в сторону берега. Обязательно смотрите на флаги, если они красные, то это не для красоты, а знак повышенной опасности, который означает, что от купания в море лучше воздержаться", - сказал он.

С июня на Пхукете в общей сложности утонули семеро россиян. Три несчастных случая с россиянами произошли в октябре. Местные спасатели рекомендуют туристам следовать всем требованиям по обеспечению безопасности на воде, в том числе не игнорировать на пляже красные флаги, запрещающие заходить в воду.