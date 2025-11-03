В Казахстане на побережье Каспия вновь нашли погибших тюленей

Специалисты Института гидробиологии и экологии выясняют причины гибели животных

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Туши погибших тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана. Как сообщили в управлении рыбного хозяйства региона, на месте работают специалисты, которые выясняют причины гибели животных.

"Специалисты действуют в соответствии с установленным алгоритмом. На месте работают сотрудники Института гидробиологии и экологии", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит госагентство Казинформ.

Местные жители сообщили об обнаружении шести погибших животных в районе села Баутино Тупкараганского района региона. В останках двух из них, по словам очевидцев, были видны рыболовные сети.

Каспийский тюлень представляет собой эндемичный вид, обитающий только в акватории Каспийского моря. Он является биоиндикатором, позволяющим судить о здоровье морской экосистемы. Массовая гибель тюленей в 2025 году на казахстанском побережье Каспия фиксировалась весной, до этого погибших животных, а также птиц находили в 2024 году.

В июне в Минсельхозе Казахстана сообщали ТАСС, что причиной гибели тюленей в 2024 году могли стать высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа. В 2022-2023 годах эти животные гибли от чумы плотоядных и острой пневмонии.