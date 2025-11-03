В Омске лишенная прав мать похитила сына

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Лишенная родительских прав 32-летняя женщина похитила своего 10-летнего сына, проживавшего с бабушкой в Омске. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся поиски.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело о похищении ребенка (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины с несовершеннолетним ребенком", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около 14:00 мск 2 ноября 32-летняя женщина, лишенная родительских прав, похитила из квартиры своего 10-летнего сына, проживавшего с бабушкой, и увезла в неизвестном направлении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, разыскиваемая женщина - жительница другого региона, она была осуждена по статье о причинении смерти по неосторожности своему ребенку.