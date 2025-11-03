В Турции россиянин разбился о скалы во время полета на параплане

Инцидент произошел недалеко от курорта Олюдениз в провинции Мугла

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин Вячеслав Грибанов разбился близ турецкого курорта Олюдениз в провинции Мугла во время полета на параплане. Как сообщает агентство Anadolu, он совершал спуск с горы Бабадаг с высоты 1 700 м.

Сообщается, что 37-летний Грибанов в ходе полета по неизвестной причине врезался в скалы.

На место падения оперативно прибыли медики и жандармы, которые констатировали смерть туриста. Его тело доставлено в морг государственной больницы города Фетхие.