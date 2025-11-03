В Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу

Предупреждение продолжает действовать в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь была объявлена в Киеве, Киевской области и некоторых других регионах Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо столицы Украины и Киевской области, предупреждение об угрозе с воздуха действовало в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Воздушная тревога продолжалась в Киеве 20 минут, потом ее отменили. Предупреждение об угрозе с воздуха также было снято в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Воздушная тревога продолжает действовать в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (20:13 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.