В Брянской области при ударе дрона ВСУ по скутеру ранен мирный житель

Он доставлен в больницу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал движущийся скутер в Климовском районе Брянской области, ранения получил мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель", - написал он.

Отмечается, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте удара дрона работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор Брянской области.