В Армении арестовали племянника католикоса всех армян

Амбарцума Нерсисяна обвинили в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Племянник католикоса всех армян Гарегина II Амбарцум Нерсисян решением армянского суда арестован на месяц по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"Суд под председательством судьи Армана Бабаханяна вынес решение об избрании в отношении племянника Гарегина II Амбарцума Нерсисяна меры пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц", - отметили в Следкоме Армении.

Ранее адвокат Ара Зограбян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил, что брату католикоса всех армян и его племяннику было предъявлено обвинение на основании поста, опубликованного в Facebook кандидатом в мэры города Вагаршапата от партии "Республика" Арутюном Мкртчяном. По утверждению Мкртчяна, 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации в преддверии предстоящих выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября.

Армянский суд сегодня также вынес решение о заключении под арест сроком на месяц брата католикоса Геворга Нерсисяна. Защита Нерсесянов подчеркивает, что обнародованные с места инцидента видеозаписи свидетельствуют о беспочвенности предъявленных обвинении и лжесвидетельствовании.