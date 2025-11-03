В Белгородской области проверяют на причастность к убийству сбежавшего военного

Речь идет о рядовом Алексее Кострикине

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в связи с убийством жителя Новой Таволжанки Белгородской области 3 ноября. На причастность к преступлению проверяют рядового Алексея Кострикина, сбежавшего из-под охраны 1 ноября, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Сотрудникам военной полиции региона было поручено усилить ночное патрулирование Белгорода, Шебекинского округа и Белгородского района, если военнослужащего не поймают до ночи. К поискам также подключена территориальная оборона и добровольная народная дружина.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в связи с убийством 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки. На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в региональном следкоме.

Как ранее сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, в отношении военнослужащего возбуждены уголовные дела по п. "з" ч. 2 ст. 105 (убийство из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), по п. "б" ч. 2 ст. 131 (изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью) и по ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением) УК РФ.