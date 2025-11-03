Петербуржца арестовали на 12 суток за демонстрацию запрещенной символики

Мужчину привлекли к административной ответственности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 12 суток гражданина РФ Артема Репина за публичную демонстрацию символики в виде пентаграммы, относящейся к признанному в РФ экстремистским международному движению. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Артема Репина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. <...> Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 12 суток" - говорится в сообщении.

Репин был задержан 1 ноября 2025 года на Красногвардейской площади Санкт-Петербурга. Находясь в общественном месте, он держал в руках бокал с символикой в виде пентаграммы с изображением Бафомета и книгу с символикой в виде пентаграммы с его же изображением и надписью "Сатанинские ритуалы", которые могли видеть проходящие мимо граждане и очевидцы. При этом Репин был одет в костюм священника, а на его лицо - нанесен грим.

"Указанные символы относятся к интернациональным символам сатанистов и в равной степени относятся к международному движению сатанизма, которое решением Верховного суда Российской Федерации признано экстремистским", - поясняется в сообщении.

В судебном заседании Репин пояснил, что вечером 1 ноября он направлялся на публичное мероприятие.

Суд назначил Репину наказание в виде административного ареста на срок 12 суток, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).