В Челябинске нашли тело пятилетней девочки в диване съемной квартиры

Его обнаружил собственник помещения

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Собственник квартиры в Челябинске обнаружил тело пятилетней девочки в диване после сообщения съемщиком о выселении. Возбуждено дело об убийстве малолетней, сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, квартиру снимала 43-летняя женщина с ребенком. Тело девочки обнаружил в диване собственник помещения, после того как съемщик сообщил о выселении.

"В дневное время 3 ноября текущего года в квартире одного из домов по улице 250-летия Челябинска обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. По данному факту в следственном отделе по Калининскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.