В Зеленограде водитель грузовика сбил ехавшего на самокате ребенка

Пострадавший был госпитализирован

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Водитель грузовика сбил 10-летнего ребенка, ехавшего на самокате, на пешеходном переходе в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По предварительным данным, 10-летний мальчик, двигаясь на самокате по пешеходному переходу, был сбит водителем частного грузового автомобиля, осуществлявшего поворот с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра", - говорится в сообщении.

Ребенок госпитализирован.

Как добавили в ГУ МВД по Москве, ДТП произошло около 18:35 мск. В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства случившегося.