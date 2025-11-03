ANSA: есть риск повторных обрушений древней башни в центре Рима

Под завалами остается один рабочий

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Ситуация в центре Рима остается сложной, есть риск повторных обрушений древней башни. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на спасателей.

Под завалами остается один рабочий, он подает признаки жизни, сообщил префект Рима Ламберто Джаннини. После первого произошло второе обрушение, но их последствия пока оценить сложно.

Газета Corriere della Sera отмечает, что башня, построенная более 1000 лет назад, в последние десятилетия находилась в заброшенном состоянии. Внутри здания недавно начались работы по реконструкции, которые на первом этапе предполагали консервацию объекта, а в дальнейшем - превращение его в музейное пространство. Этот проект осуществлялся муниципалитетом на средства из европейских фондов по восстановлению экономики после пандемии. По факту произошедшего открыто расследование о непреднамеренном доведении до обвала.

Башня Torre dei Conti, названная в честь заказчика ее строительства Пьетро дей Конти, графа Ананьи, в IX веке была возведена на одной из частей древнего форума императора Веспасиана. Затем она служила домом для семьи Папы Римского Иннокентия III. Поэт Франческо Петрарка назвал ее "уникальной", а Галилео Галилей использовал ее, предположительно, в 1630 году для своих астрономических наблюдений.

Башня значительно пострадала при землетрясениях в 1349 году, а затем в XVII веке. Изначально ее высота достигала 50-60 м, сейчас она составляет 29 м.