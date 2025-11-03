El Tiempo: в Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человека

Погибшие являлись постояльцами отеля, расположенного рядом с полицейским участком

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около полицейского участка в колумбийском городе Суарес. Об этом сообщила газета El Tiempo.

Начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный у полицейского участка, взорвался в ночь на понедельник. "У нас есть информация о двух погибших и нескольких раненых", - приводит издание слова мэра Сесара Серона.

По данным газеты, погибли постояльцы отеля, расположенного рядом с полицейским участком. Были повреждены около 30 зданий.