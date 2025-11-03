В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявили на территории Лискинского района Воронежской области.

"Внимание! Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - передал Гусев.

Позднее такую же тревогу объявили на территории Россошанского района.

В новость внесены изменения (21:45; 22:50 мск) - добавлена информация о тревоге на территории Лискинского района, добавлена информация о тревоге на территории Россошанского района.