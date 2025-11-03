Нижегородскую клинику оштрафовали за предложение абортов без лицензии

Губернатор Глеб Никитин отметил, что женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Частную клинику в Нижегородской области оштрафовали из-за предложений о проведении медикаментозного прерывания беременности без наличия у учреждения необходимой лицензии. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Арбитражный суд Нижегородской области признал одну из таких медицинских организаций виновной в грубом нарушении законодательства и назначил штраф. Основанием для судебного разбирательства стала контрольная закупка, проведенная нашим Институтом демографического развития, в ходе которой выяснилось, что врачи предлагают пациенткам медикаментозное прерывание беременности без лицензии", - написал Никитин в Telegram-канале.

Он добавил, что женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом. Во время проверки полицейские нашли препараты для проведения медикаментозного аборта и документы, подтверждающие коммерческую деятельность без лицензии.