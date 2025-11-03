В Подмосковье пенсионерку сбил автомобиль, а затем на нее наехал второй

Женщина погибла на месте

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пенсионерка погибла в ДТП на пешеходном переходе в подмосковных Химках, где ее сначала сбил один автомобиль, а после этого на нее совершил наезд второй. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, ДТП произошло около одного из домов в деревне Поярково около 19:25 мск.

"По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки "Додж", совершил наезд на местную жительницу 1957 г. р., переходившую проезжую часть в зоне пешеходного перехода. От удара женщина падает на полосу встречного движения, где на нее совершает наезд легковой автомобиль марки "Ауди". В результате ДТП пешеход погибла на месте", - сказали в пресс-службе.

По факту случившего проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.