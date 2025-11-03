В Подмосковье водитель врезался в жилой дом

Пострадал один человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в частный жилой в подмосковном Волоколамске, пострадал находившийся в здании мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло на 15-м километре трассы Суворово - Волоколамск - Руза около 20:30 мск.

"По предварительной информации, мужчина 1980 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Рено", допустил съезд в кювет, после чего совершил столкновение с частным жилым домом. В результате ДТП местный житель 1979 года рождения, находившийся в здании, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося.