В Ростовской области микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

Погибли два человека, дети не пострадали

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области, в результате как минимум два человека из других автомобилей погибли, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в соцсетях появилась информация о ДТП с двумя легковыми автомобилями и микроавтобусом с детской хоккейной командой под Волгодонском.

"Информацию, предварительно, подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали", - сказал собеседник агентства.