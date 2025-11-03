В Белгородской области мужчина получил ранения из-за атаки дрона ВСУ

Бригада скорой доставила его в Валуйскую ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Валуйском округе на участке автодороги Казинка - Посохово FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча, бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Шебекино в результате атаки беспилотника повреждена крыша частного дома, второй дрон сдетонировал на стоянке предприятия и повредил два грузовика и легковой автомобили.

"В Борисовском районе в селе Березовка от атаки дрона в частном домовладении повреждены двери, фасад, забор и выбиты окна. В селе Зозули вследствие детонации дрона на стоянке коммерческого объекта повреждены два легковых автомобиля .В Белгородском районе в поселке Октябрьский беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения - поврежден забор и выбиты окна", - добавили в оперштабе.

В Грайворонском округе село Глотово атаковано беспилотником - повреждены забор, стена и крыша частного дома.