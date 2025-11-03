В Дербентском районе Дагестана из-за наезда автомобиля погибла пенсионерка

Она умерла на месте от полученных травм

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. В Дербентском районе Дагестана семидесятисемилетняя пенсионерка погибла в результате наезда автомобиля, сообщает МВД республики.

"На 946-м км федеральной автодороги "Кавказ" в Дербентском районе, 69-летний житель Дагестанских Огней, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на 77-летнюю жительницу Дербентского района, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.