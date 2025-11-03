В Нововоронеже и Бутурлиновском районе объявили угрозу удара БПЛА
20:30
ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Нововоронежа и Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Бутурлиновский район <...>, Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в Telegram-канале.