В Нововоронеже и Бутурлиновском районе объявили угрозу удара БПЛА

Губернатор Александр призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Нововоронежа и Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Бутурлиновский район <...>, Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в Telegram-канале.