В Ставрополье организовали проверку по факту гибели подростка на мотокроссе

Также пострадали несколько несовершеннолетних

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Подросток на Ставрополье погиб в ходе проведения соревнований по мотокроссу. Прокуратурой края организована проверка, сообщили в надзорном ведомстве.

"В селе Красногвардейском в ходе проведения соревнований по мотокроссу в результате массового столкновения погиб 16-летний житель города Ставрополя, а также пострадали несколько несовершеннолетних. По данному факту прокуратура Красногвардейского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о спорте и защите прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В СУ СК по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признака преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).