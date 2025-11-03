СК завел дело после сообщений о дорожном конфликте со стрельбой в Подмосковье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о том, что в Подмосковье приезжий несколько раз выстрелил в воздух во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В социальных медиа сообщается, что в городе Долгопрудном в ходе дорожного конфликта приезжий два раза выстрелил в воздух из пистолета. По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.