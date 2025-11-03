МВД работает на месте ДТП с автобусом детской хоккейной команды у Волгодонска

В соцсетях ранее сообщали об аварии с двумя легковыми автомобилями и микроавтобусом с детской хоккейной командой

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Почуев/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции работают на месте, проверяя информацию касательно ДТП около города Волгодонска Ростовской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о ДТП на трассе под Волгодонском. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, уточняют все обстоятельства произошедшего, а также количество пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о ДТП с двумя легковыми автомобилями и микроавтобусом с детской хоккейной командой под Волгодонском. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили факт происшествия и уточнили, что дети, по предварительным данным, не пострадали, но погибли два человека, находившиеся в других машинах.