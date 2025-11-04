В Башкирии из-за взрыва частично обрушился стерлитамакский цех водоочистки
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Цех водоочистки Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии частично обрушился в результате взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
В мэрии уточнили, что из-за взрыва в АО "СНХЗ" произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работали пять человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Там также добавили, что аварийные службы выехали на место происшествия. Причины взрыва устанавливаются.