В Башкирии из-за взрыва частично обрушился стерлитамакский цех водоочистки

По предварительным данным, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Цех водоочистки Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии частично обрушился в результате взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

В мэрии уточнили, что из-за взрыва в АО "СНХЗ" произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работали пять человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Там также добавили, что аварийные службы выехали на место происшествия. Причины взрыва устанавливаются.