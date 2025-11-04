Хабиров: стерлитамакское предприятие подверглось атаке БПЛА

По словам главы Башкортостана, погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Елизавета Демидова/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Цех нефтехимического завода в Стерлитамаке подвергся атаке двух БПЛА, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.