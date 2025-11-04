Второе ощущаемое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке

Эпицентр залегал на глубине 38,2 км

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали второе за день ощущаемое землетрясение возле Камчатки, его магнитуда составила 6,3. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 07:45 мск в 158 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 38,2 км. В столице региона интенсивность толчка, по предварительным данным, оценивается в 4 балла.

Часом ранее произошло землетрясение магнитудой 6,2. Угроза цунами не объявлялась.