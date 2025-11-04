В Белоруссии арестовали виновника ДТП, в котором погибла семья из России

При этом за несколько часов до смертельной аварии пьяный водитель Mercedes совершил ДТП в Минске и скрылся с места

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии заключили под стражу виновника ДТП под Минском, в результате которого погибли четверо россиян, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Рано утром 28 июня 26-летний водитель Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по автодороге М2 в направлении Национального аэропорта "Минск". В Минском районе он совершил столкновение с попутно движущимся такси Skoda, который от удара отбросило в дорожное ограждение. В результате аварии погибли четверо пассажиров такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 7 и 13 лет. Семья из России направлялась в аэропорт. Водитель Skoda получил травмы.

"Следователи выяснили, что Mercedes двигался со скоростью 182 км/ч, при максимально допустимой - 90, а концентрация этилового спирта в крови водителя превысила 2,7 промилле. Друг водителя немецкой иномарки на допросе рассказал, что они выпивали всю ночь и катались по ночному Минску. Уже под утро молодые люди решили поехать в гости к знакомой в Москву. Перед началом поездки водитель Mercedes снял регистрационные номера со своего автомобиля и по трассе ехал очень быстро. При этом свидетель отметил, что перед ДТП его нетрезвый друг отвлекся от управления автомобилем, увлеченно рассказывая истории. Мужчина добавил, что именно он заметил, как их машина на высокой скорости приближается к автомобилю такси, но пьяный водитель не успел среагировать, в результате чего и произошло столкновение", - рассказали в ведомстве.

При этом за несколько часов до смертельной аварии пьяный водитель Mercedes совершил ДТП в столице, повредив чужой автомобиль, после чего скрылся с места.

На основании собранных доказательств водителю Mercedes предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.