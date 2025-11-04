В Курской области беспилотник ВСУ атаковал электрическую подстанцию

В Беловском районе семь населенных пунктов попали под отключение света

КУРСК, 4 ноября. /ТАСС/. В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции в слободе Белой семь населенных пунктов Беловского района Курской области попали под отключение света. Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе. Под отключение света попали 7 населенных пунктов муниципалитета. Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что погибших и раненых из-за атаки ВСУ на подстанцию нет.

Губернатор Курской области также рассказал, как идет ликвидация последствий вчерашней атаки ВСУ на рыльскую подстанцию. "Наши бригады также производят переключение на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции: Рыльск и его пригород уже запитаны. Работа по восстановлению света в населенных пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается", - проинформировал глава региона.

3 ноября ВСУ атаковали подстанцию в городе Рыльске Курской области. Под отключение света попали более 16 тыс. потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.