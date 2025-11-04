На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,7

Эпицентр залегал на глубине 16,9 км

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 09:28 мск в 154 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 16,9 км. В столице региона интенсивность толчка, по предварительным данным, оценивается в 3 балла.

В течение суток 3 ноября на Камчатке произошло 57 землетрясений магнитудой от 3,5 до 6,2. В населенных пунктах ощущались пять из них. Произошедшие сейсмособытия являются афтершоками после землетрясения 30 июля, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8.