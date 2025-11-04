В Свердловске при ударе ВСУ по жилому дому пострадал мужчина

Также в доме поврежден фасад и выбиты окна

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в городе Свердловске ЛНР, пострадал мужчина. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске. В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок, нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник добавил, что в двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы и расселены у родственников. "Глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев работает на месте происшествия. Вместе со специалистами оценивают объем нанесенных повреждений, чтобы определить, пригоден ли дом к восстановлению", - отметил он.

Глава ЛНР также сообщил, что над территорией ЛНР силами российских ПВО сбито и уничтожено 32 украинских беспилотника.