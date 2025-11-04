ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 110 БПЛА

При атаках пострадали жители

БЕЛГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 110 беспилотников и выпустили более 18 боеприпасов по территории региона за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Стрелецкое, Чайки и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Октябрьский. Ему диагностировали баротравму, отпущен домой на амбулаторное лечение", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены три частных дома.

По Борисовскому району ВСУ выпустили семь БПЛА, повреждены шесть частных домов и социальный объект. Алексеевский округ, Вейделевский, Корочанский и Прохоровский районы атакованы с помощью 11 беспилотников самолетного типа, последствий нет. Краснояружский район ВСУ атаковали с помощью пяти БПЛА и четырех боеприпасов. Яковлевский округ подвергся удару одного беспилотника самолетного типа, последствий нет. Валуйский округ атакован с помощью 12 БПЛА, при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль ранен мужчина, пострадавшему оказали помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. По Волоконовскому району ВСУ выпустили четыре беспилотника, в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранен водитель, врачи Волоконовской ЦРБ оказали мужчине необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно.

Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 15 боеприпасов и 18 беспилотников, повреждены 7 частных домов. Шебекинский округ атакован с помощью 38 беспилотников, в результате атаки БПЛА на автомобиль ранен мужчина, пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По информации оперштаба, вечером в детскую областную клиническую больницу был доставлен 17-летний парень, который почувствовал недомогание после атаки БПЛА в селе Сурково, он госпитализирован в профильное отделение с диагнозом баротравма и травма уха. Также повреждены два частных дома и остекление квартир в двух многоквартирных домах.