В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадал медик

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. На Липецкой улице в Москве один человек пострадал в ДТП с двумя машинами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, на Липецкой улице произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в ДТП попали автомобиль скорой помощи и легковая машина, пострадал медработник.