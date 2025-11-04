В Ростовской области шесть попавших в ДТП хоккеистов обратились в медучреждение

Им оказали необходимую помощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноября. /ТАСС/. Шесть членов детской хоккейной команды, попавшей в ДТП в Ростовской области, обратились в медучреждение, им оказана необходимая помощь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"В медицинское учреждение обратились шесть юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области, в результате как минимум два человека из других автомобилей погибли.

ДТП произошло вечером 3 ноября на 191-м км автодороги Волгодонск - Ростов-на-Дону. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage, в результате чего автомобиль Kia столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В ДТП погибли два человека. Это, как уточнила Волк, предполагаемый виновник аварии, водитель Hyundai​​​​​, а также его пассажир .

Официальный представитель МВД России добавила, что сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать причины и обстоятельства ДТП в рамках доследственной проверки. Поврежденные автомобили помещены на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз.