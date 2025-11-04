В генконсульстве Турции сообщили о поисках пропавшей россиянки

В диппредставительстве отметили, что "при содействии генконсульства и турецкой стороны сын россиянки отправлен на родину"

Редакция сайта ТАСС

© Karolis Kavolelis/ Sgutterstock/ FOTODOM, архив

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Турции занимаются поисками пропавшей в Анталье россиянки, у которой в гостинице остался сын. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Как ранее сообщали российские СМИ, 41-летняя жительница Санкт-Петербурга отдыхала в Анталье со своим сыном в отеле Royal Atlantis Spa & Resort. 31 октября вечером женщина исчезла после того, как вышла из гостиницы в магазин.

"Данная ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами. По информации турецких компетентных служб, ее поиски продолжаются", - сообщили дипломаты.

Также в диппредставительстве отметили, что "при содействии генконсульства и турецкой стороны сын россиянки отправлен на родину".