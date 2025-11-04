AFP: на Филиппинах из-за тайфуна "Калмаэги" погибли 26 человек

По данным ABS-CBN News, в ходе ликвидации последствий непогоды разбился вертолет

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек погибли и несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома в центральной части Филиппин из-за последствий тайфуна "Калмаэги". Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Под ударом стихии оказались города на острове Себу, улицы которых оказались затоплены в результате ливневых дождей. По данным местных властей, большинство людей погибли в результате утопления.

Как сообщил телеканал ABS-CBN News, в ходе ликвидации последствий непогоды разбился вертолет Bell UH-1Y Venom. Спасатели ведут поиски экипажа воздушного судна.

Максимальная скорость ветра в пределах тайфуна составляет 130 км/ч с порывами до 180 км/ч.