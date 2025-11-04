В Одессе женщину осудили за публикацию видео мобилизации

Она получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Суд в Одессе приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за публикацию в TikTok десяток видео с мобилизацией. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, следствие посчитало, что комментарии к опубликованным видео работы сотрудников военкоматов имели "деморализующий эффект", призывали уклоняться от службы и якобы могли быть использованы Россией. По информации издания, у женщины в TikTok более 150 тыс. подписчиков.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы, что нередко попадает в видео украинцев.