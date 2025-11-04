В Оренбургской области утонул ребенок

Еще одного спасли из воды

ОРЕНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. В поселке Айдырлинский Кваркенского района Оренбургской области двое детей оказались в водоеме у подвесного моста, один из них утонул, второго спасли очевидцы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"На сообщение о том, что в районе подвесного моста тонет ребенок, прибыли пожарные 31-й ПСЧ. На момент их прибытия одного ребенка спасли из воды очевидцы, второй погиб. Его тело извлекли сотрудники МЧС России", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибший мальчик 2019 года рождения, спасенный - 2012 года рождения. По предварительным данным, дети пытались ходить по тонкому льду, образовавшемуся у берега. Как уточнили в пресс-службе ведомства, обстоятельства инцидента устанавливаются, организованы следственные мероприятия. В ГУ МЧС напомнили, что детям до 16 лет нахождение вблизи водных объектов без сопровождения взрослых запрещено.