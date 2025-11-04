МККК сообщил о почти 1 тыс. пострадавших от землетрясения в Афганистане

Более 2 тыс. домов было полностью или частично разрушено

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 980 человек пострадали и 24 погибли в результате землетрясения на севере Афганистана. Об этом сообщила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Кроме того, более 2 тыс. домов было полностью или частично разрушено. В организации ожидают, что эти цифры будут расти по мере продолжения оценки ситуации. Отмечается, что поисково-спасательные работы затрудняются из-за сложного рельефа местности и поврежденной инфраструктуры. В федерации заявили о реальной угрозе переохлаждения и дальнейшего увеличения числа человеческих жертв на фоне приближающейся зимы.

В ночь на 3 ноября в провинциях Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и Сари-Пуль на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, был нанесен значительный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают около 523 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.