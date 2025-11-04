В Харьковской области повреждены энергообъект и предприятия теплогенерации

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Энергетический объект и предприятия теплогенерации получили повреждения в Роганской общине Харьковской области на востоке Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал в эфире телеканала "Рада", что сейчас специалисты проверяют степень повреждения объектов.

В ночь на вторник в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, объявлялась воздушная тревога, в некоторых городах прогремели взрывы.