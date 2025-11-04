Жителя Купянска убили дроном ВСУ при попытке выйти из города

На видеозаписи пожилой человек стоит на коленях

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Житель Купянска погиб при попытке выйти к позициям российских войск в результате атаки дрона ВСУ, видеосвидетельство очередного военного преступления киевского режима было размещено 4 ноября в сети.

На видеозаписи пожилой человек стоит на коленях и безостановочно осеняет себя крестным знамением. Далее к мирному жителю подлетает украинский дрон-камикадзе и подрывает его.

Ранее сообщалось, что 3 ноября украинские операторы дронов убили мирных людей, которые пытались выйти к российским позициям возле Купянска. ВСУ направили дроны в мужчину, шедшего с собакой, а затем в пожилого человека.