В Марий Эл автомобиль въехал в здание

Пострадали пять человек

ЙОШКАР-ОЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Двое детей и трое взрослых получили травмы в результате наезда автомобиля на здание в Марий Эл. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры республики.

"По предварительным данным, вечером 4 ноября на 334-м км автодороги "Поветлужье" водитель автомобиля марки "Хендай" совершил наезд на здание. В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира иномарки, из которых двое несовершеннолетние", - сказано в сообщении.

Прокуратура Медведевского района проверяет соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Также ведомство намерено проконтролировать установление всех обстоятельств произошедшего.