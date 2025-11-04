В Подмосковье завели дело после стрельбы во время дорожного конфликта

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские возбудили дело о хулиганстве после стрельбы во время дорожного конфликта в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

"Сотрудниками полиции в отношении мужчины, совершившего хулиганские действия в Мытищах, возбуждено уголовное дело <...>, который в ходе дорожного конфликта произвел несколько выстрелов вверх из охолощенного пистолета", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Хулиганство".

"Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в полиции.