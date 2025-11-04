В Карачаево-Черкесии на ведущей к пещере Южная дороге сошел сель

Никто не пострадал

ЧЕРКЕССК, 4 ноября. /ТАСС/. Сель сошел на дороге, ведущей к пещере Южная в Урупском районе Карачаево-Черкесии. Пострадавших нет, но более 20 туристов оказались заблокированы и ждут спасателей, рассказали в региональном управлении МЧС.

"По предварительной информации, в поселке Рожкао (Урупский район) на участке грунтовой автодороги ведущей в пещеру Южная произошел сход земляной массы (сель), объем уточняется. Пострадавших и погибших нет. Транспортное сообщение между населенными пунктами не нарушено", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что со стороны пещеры Южная остаются отрезанными 21 человек, в том числе 6 детей. Все они - жители города Черкесска.

Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России им В. М. Дзераева выехал к месту. Работы по расчистки селя проведут с наступлением светлого времени суток.