ТАСС: вернувшихся дезертиров ВСУ несколько месяцев держат в неопределенности

Украина относится к личному составу "по-скотски", сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Дезертиров ВСУ, которые вернулись после самовольного оставления части (СОЧ), держат на военном полигоне в неопределенном статусе по несколько месяцев. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вернувшихся после СОЧ содержат на военном полигоне по несколько месяцев в неопределенном статусе и без всякого основания. В случае ракетного удара по месту содержания дезертиров, они будут считаться не погибшими во время военной службы, а в статусе погибший в СОЧ", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, тех, кто через дезертирство пытается перевестись в другую часть, вынуждают подписать согласие на перевод в штурмовое подразделение. Помимо этого, те части, откуда и сбежал дезертир, часто целенаправленно медлят с оформлением документов об исключении его из списков личного состава.

Собеседник агентства пояснил, что с начала сентября на Украине перевестись в другую воинскую часть можно через уголовное производство, в результате чего суды загружены.

"Эти и другие бюрократические препятствия, по мнению украинских правозащитников, отталкивают дезертиров от добровольного возвращения. Однако они не озвучивают главную причину - абсолютно скотское отношение к личному составу, "мясные штурмы" и принудительный характер проводимой на Украине мобилизации", - подытожили в силовых структурах.