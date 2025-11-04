В Белгородской области при детонации БПЛА пострадали два мирных жителя

Также пострадала гражданская инфраструктура

БЕЛГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Двое мужчин получили ранение при детонации беспилотников Вооруженных сил Украины в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе в селе Гора-Подол беспилотник сдетонировал о дорогу. Мужчине, получившему баротравму, оказали необходимую помощь в Грайворонской ЦРБ. Лечение продолжит амбулаторно. На месте удара посечен фасад частного дома", - написали в оперштабе.

В селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта также пострадал мужчина. Глава Грайворонского округа доставил его в местную больницу, где у него предварительно диагностировали баротравму. Для дальнейшего обследования направили в городскую больницу №2 Белгорода. В здании повреждены входная группа и фасад.

В результате атаки беспилотников ВСУ также пострадала гражданская инфраструктура. В селе Санково повреждены окна частного дома, в селе Ломино частично разрушен частный дом и перебита газовая труба, утечку газа устранили. В Шебекинском округе выбиты окна в 13 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены кровля, фасад и остекление частного дома.

В Волоконовском районе БПЛА ударил по сельхозпредприятию, повреждена линия электропередачи, пробиты крыши в двух частных домах. В Валуйском, Борисовском и Яковлевском округах пострадали коммерческие и частные объекты.